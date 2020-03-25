25 марта, 23:39
Фото: depositphotos/olenka-2008
Власти Москвы попросили сервис BlaBlaCar приостановить работу из-за ситуации с коронавирусом.
Как говорится в Twitter "Московский транспорт", отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения инфекции.
Ранее столичный Дептранс попросил избегать ненужных поездок на автомобилях. В метро сократилось число пассажиров, однако на дорогах образовались заторы.
При этом, согласно данным департамента, на дорогах отмечается снижение количества автомобилей в связи с переходом многих работников на дистанционную работу.
Пассажиропоток общественного транспорта столицы резко сократился из-за коронавируса
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты. Столичные власти обсуждают возможное закрытие центральных парков, ресторанов и кафе столицы.
В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658 в России. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
По данным ВОЗ, в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. В организации отметили, что пандемия ускоряется.
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