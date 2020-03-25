Ограничения на транспорте Москвы связаны с заботой о здоровье – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ограничительные меры на столичном транспорте связаны с заботой о здоровье горожан, заявил Сергей Собянин.

Он напомнил, что бесплатный проезд недоступен только для тех категорий, которые находятся на самоизоляции.

"Эти меры введены в первую очередь для вас, для вашего здоровья, с заботой о вас. Некоторые ограничительные меры на транспорте как раз и связаны с тем, чтобы мотивировать находиться дома", – объяснил мэр в эфире телеканала ТВЦ.

Глава города добавил, что большинство пожилых людей, не дожидаясь жестких решений, уже соблюдали домашний режим. Нарушителей планируют выявлять с помощью системы городского видеонаблюдения.

Собянин ввел домашний режим для горожан старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения действуют с 26 марта по 14 апреля. Для выше названных горожан, а также студентов колледжей и вузов отменены льготы в транспорте.

В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658 в России. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

По данным ВОЗ, в мире заражено более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. В организации отметили, что пандемия ускоряется.