ГИБДД планирует установить камеры для фиксации использования телефонов водителями

Фото: ТАСС/dpa/Peter Steffen
ГИБДД планирует использовать камеры для фиксирования использования мобильного телефона за рулем, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.
Быков отметил, что сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие корректность фиксирования таких случаев. Затем комплексы начнут применять в Москве в тестовом режиме.
Речь идет о новом приборе корпорации "Строй Инвест Проект", который уже испытывали Центр организации дорожного движения и столичное управление ГИБДД. В ЦОДД и компании отказались давать изданию комментарии.
Суть технологии состоит в том, что нейросеть с помощью больших данных сможет точно определять, пристегнут ли водитель и держит ли он телефон у уха. Штрафы за использование мобильного телефона за рулем будут присылать автовладельцам по почте.
Если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, он впоследствии сможет обжаловать штраф и переписать его на водителя.
Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.
Ранее в Госдуме не поддерживали запрет на использование в автомобиле гаджетов, которые необязательно держать рукой. При этом в нижней палате парламента отметили необходимость регулирования вопроса об использовании техники за рулем.
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