ГИБДД планирует установить камеры для фиксации использования телефонов водителями

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ГИБДД планирует использовать камеры для фиксирования использования мобильного телефона за рулем, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

Быков отметил, что сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие корректность фиксирования таких случаев. Затем комплексы начнут применять в Москве в тестовом режиме.

Речь идет о новом приборе корпорации "Строй Инвест Проект", который уже испытывали Центр организации дорожного движения и столичное управление ГИБДД. В ЦОДД и компании отказались давать изданию комментарии.

Суть технологии состоит в том, что нейросеть с помощью больших данных сможет точно определять, пристегнут ли водитель и держит ли он телефон у уха. Штрафы за использование мобильного телефона за рулем будут присылать автовладельцам по почте.

Если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, он впоследствии сможет обжаловать штраф и переписать его на водителя.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года. Штраф составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме не поддерживали запрет на использование в автомобиле гаджетов, которые необязательно держать рукой. При этом в нижней палате парламента отметили необходимость регулирования вопроса об использовании техники за рулем.