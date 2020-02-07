В Госдуме оценили запрет использования за рулем гаджетов, которые не надо держать руками

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Госдуме не поддерживают запрет на использование в автомобиле гаджетов, которые необязательно держать рукой. При этом в нижней палате парламента отметили необходимость регулирование вопроса об использовании техники за рулем. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

Депутат пояснил, что с 2007 года, когда был принят соответствующий закон об ограничении использования гаджетов, технический прогресс ушел далеко вперед.

"Появились встроенные навигационные программы, камеры для фото- и видеосъемки, планшеты, умные часы, электронные браслеты и другие гаджеты. Использование устройств, позволяющих прокладывать маршрут и вести переговоры без помощи рук, конечно, должно быть разрешено. Что же касается остальных приборов, то здесь водителям стоит руководствоваться здравым смыслом и помнить, что любое отвлечение от дороги может привести к аварии", – сказал Афонский. Его слова передает Агентство "Москва".

Парламентарий отметил, что в большинстве стран действует штраф за использование за рулем телефона, не оборудованного системой hands free, которая позволяет пользоваться устройством без рук.

"Для сравнения: в России штраф за разговор по телефону за рулем автомобиля во время движения составляет 1,5 тысячи рублей (со скидкой 50% – 750 рублей). Сейчас обсуждается его повышение до 5 тысяч рублей, но надо признать, что это нарушение сложно администрировать", – рассказал Афонский.

Для того чтобы увеличить штраф, стоит понять работу и эффективность действующего закона.

"В связи с этим партпроект "Единой России" "Безопасные дороги", федеральным координатором которого я являюсь, направил в ГИБДД запрос с тем, чтобы получить информацию о зафиксированном количестве нарушителей, использующих телефон в 2019 году во время управления автомобилем", – пояснил депутат.

По его мнению, отвлечение на мобильные телефоны во время вождения несет в себе большую опасность. При этом многие водители продолжают использовать смартфоны и гаджеты за рулем.

"Рассеянное" вождение, когда водитель отвлекается от контроля дорожной ситуации и самого процесса управления транспортным средством, может привести к печальным последствиям. Для того чтобы доказать нарушение, сегодня используются следующие способы: показания свидетелей, фото- или видеоматериалы, а также сведения, получаемые от операторов связи", – сказал Афонский.

Запрет на использование мобильного телефона за рулем машины действует с 2007 года. Закон отражен в статье 12.36.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и непосредственно в правилах дорожного движения.

Ранее появилась информация о возможном запрете использования гаджетов за рулем. Соответствующее предложение появилось в Госдуме.

Сейчас существует лишь наказание за использование водителем мобильного телефона. Штраф за нарушение – 1500 рублей.