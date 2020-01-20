Эксперт оценил идею наказывать водителей за выход в эфир в Instagram за рулем

20 января, 12:09
Фото: ТАСС/ZUMA/Philippe ClÃ©Ment
Проблема использования гаджетов за рулем серьезнее и масштабнее. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил независимый автоэксперт Дмитрий Попов, комментируя идею зампреда комитета Госдумы по транспорту и строительству Александра Старовойтова ввести наказание за проведение прямых эфиров в Instagram.
"Акцентирование внимания на этой проблеме правильно, все остальное бестолково. Не зная ни юридической подоплеки, ни того, как нужно правильно выстроить нормативную базу, тем более что это маленький кусочек от большого айсберга", – объяснил Попов.
Также, по мнению эксперта, если ввести штраф за прямые эфиры в Instagram, можно спровоцировать возникновение "грядки соблазнов" для недобросовестных сотрудников ГИБДД.
"Вам скажут, что вы вели прямую трансляцию в Instagram, а вы на самом деле вели прямую трансляцию в социальной сети "ВКонтакте". Мы в 21 веке живем, конкретизировать какие-либо приложения довольно глупо, потому что они появляются постоянно", – сказал собеседник Москвы 24.
Также, отметил Попов, непонятно, как это планируют реализовать технически, поскольку установить личность такого водителя-нарушителя сложно.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов оценил поведение водителей, которые устраивают прямые эфиры в Instagram во время управления автомобилем.
"Я сам много раз наблюдал: ты едешь за рулем и видишь, что одна машина начинает притормаживать, совершать непонятные маневры, равняешься с ним, смотришь: человек опустил голову в телефон", – отметил депутат.
Он добавил, что за подобное поведение необходимо наказывать. "Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который держит телефон, что он на скорости отвлекается на телефон для прочтения комментариев, то за это наказывать можно было бы", – заключил парламентарий.
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