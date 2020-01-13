Страшно интересно: нужен ли в России запрет на просмотры видео за рулем

"Я за рулем посмотрел все три сезона любимого сериала", – хвастается 30-летний автолюбитель Владимир Фадеев. Он твердо уверен: от дороги это нисколько не отвлекает. Смотрят видео за рулем и некоторые водители такси, и пассажиров это смущает. Как ни странно, запрета на просмотры фильмов и клипов за рулем в правилах ПДД нет. И, несмотря на то что законодатели согласны, что он логичен, проконтролировать норму было бы крайне сложно. Москва 24 приводит все за и против.

"Страшновато, когда водитель не смотрит на дорогу"



Москвичка Анастасия Новикова столкнулась с любителем посмотреть ТВ за рулем, когда возвращалась домой из аэропорта. Водитель такси смотрел на планшете юмористическое шоу, при этом звук он вывел в динамики.

"Было, конечно, очень интересно и весело, но таксист тоже смотрел видео слишком внимательно, при этом отвлекаясь не только на экран, но и на заливистый смех, в ходе которого он закидывал голову назад, совершенно не глядя на дорогу. Было страшновато. С учетом того, что на дорогах лежал снег и требовалась повышенная внимательность за рулем, не говоря о том, что на дорогу в принципе необходимо постоянно смотреть", – рассказала Анастасия Москве 24.

Автовладелец Владимир Слободин крутит ролики на встроенном в машину мультимедийном устройстве. Он уверяет: клипы идут фоном, внимание на них он переключает только в пробках.



Владимир Слободин автолюбитель Это действительно может скрасить время, которое современный человек проводит в дорожных заторах. К тому же в одно такое устройство встроено несколько удобных функций. Это не только видеопроигрыватель, но и навигатор, система помощи при парковке, система для громкой связи. Как раз-таки я не беру в руки телефон, отвечая на звонки. Так что запрещать такие удобные устройства бессмысленно.



"Статистика не фиксирует такие ДТП"



Фото: ТАСС/DPA/Frank Rumpenhorst

Запрет на просмотр отвлекающего контента за рулем был бы логичен. На это намекает здравый смысл, и совершенно без намеков об опасности говорят законодатели. Однако все упирается в то, что контролировать и администрировать соблюдение нормы будет непросто.

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев считает использование мультимедийного устройства в машине в целом небезопасным.

"В темное время суток водителя может ослепить тот же навигатор, который не настроен правильным образом. Учитывая состояние наших дорог, когда несильно горит свет и не видна разметка, это может привести к беде", – считает депутат.

Но при этом категорично заявлять о необходимости соответствующих изменений в ПДД депутат не готов. По его словам, сейчас нет данных о том, что та или иная авария произошла по вине использования планшета или телефона.



Александр Васильев депутат Госдумы Даже если водитель выехал на полосу встречного движения потому, что засмотрелся на экран телевизора, в сводке будет просто написано: "Выезд на полосу встречного движения". Статистика такие ДТП не фиксирует.



"Водителю нужен только звук"



Александр Васильев также признался, что ситуации бывают разные: планшет может быть в машине, но его могут смотреть дети, которые сидят сзади.

"У меня в машине трое детей сидят, смотрят мультфильмы, но можно посчитать, что я тоже могу краем глаза посмотреть. Так что если Госавтоинспекция научится регистрировать такие машины и проводить четкую связь с тем, что из-за этого происходят аварии, тогда нужно будет дополнительное обсуждение по поводу запрета".

Автовладелец Владимир Фадеев, признавшийся, что сериалы за рулем смотрит регулярно, пояснил, что для него важно слышать, что происходит, а на видеоряд он сильно не отвлекается.

"Вообще телеустройство в машине все же создано для пассажиров. Водителю нужен только звук. Например, когда мы едем всей семьей, смотрит жена что-нибудь. Более того, сейчас прошивают в машину "умные" медиаустройства, которые показывают картинку, только когда ты стоишь. А когда едешь – идет лишь звук. На них так и пишут: "Запрет на просмотр за рулем". Просто многие автолюбители этот запрет научились обходить, перерезав нужный провод", – признался автовладелец.

"Нужны алгоритмы контроля"



Фото: ТАСС/DPA/Felix Kдstle

Дальнобойщик из Улан-Удэ Сергей Чупров постоянно ездит с рейсами в Москву. И категорически против любых отвлекающих элементов в кабине автомобиля.







Сергей Чупров дальнобойщик Я допускаю, что, помимо радио, можно слушать еще аудиокниги или курсы по изучению иностранного языка. Но, если что-то отвлекает внимание визуально, это опасно. Ведь большинство ДТП происходят именно из-за невнимательности.

Зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов эту точку зрения разделяет.

"Я сам являюсь автолюбителем и 90% времени езжу не на служебном авто, а за рулем. Иногда в пробке все тронулись, а какая-то машина продолжает двигаться медленно. Проезжаю мимо и вижу, что человек там что-то смотрел. То есть мы понимаем, что у такого водителя отсутствует контроль дорожной обстановки", – рассказал депутат.



При этом следить за соблюдением запрета, даже если он окажется в ПДД, будет сложно.



Александр Старовойтов депутат Госдумы Мы должны четко понимать, как и кто будет администрировать это нарушение. Сотрудников ГИБДД у нас на дорогах становится все меньше. Их замещают камеры фиксации правонарушений. Если мы все это водрузим на камеры, тогда мы придем к полному сумасшедшему дому.

При этом он согласен, что проблема существует, однако пути ее решения пока не найдены.

"Если найдутся какие-то грамотные эксперты, которые предложат алгоритм контроля этого явления, наказания и администрирования, я готов послушать, но сам на себя пока бы не взял миссию. Нужны дельные предложения, а не просто сотрясать воздух о том, как все плохо в нашей стране", – заявил депутат.

Аналогичную точку зрения выразил Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты автовладельцев.





Виктор Травин президент коллегии правовой защиты автовладельцев ПДД не запрещают смотреть сериалы на планшете. И наказать за это в принципе невозможно. Я против всяких запретов. Вопрос только в сознании. Или у водителя есть сознание, или у водителя нет сознания. То есть он или умный, или дурак.

В службе заказа "Яндекс.Такси" порталу Москва 24 пояснили, что стараются контролировать подобные случаи с помощью камер, которые все чаще устанавливают в салоне авто. В случае если водитель за рулем отвлекается, ему подается предупреждающий сигнал, а если он игнорирует предупреждение – ограничивается доступ к заказам.

Генеральный директор "Мостакси" Анна Лебедева рассказала, что конкретных жалоб на то, что водитель отвлекается на видеоустройство, в компанию никогда не поступало. Однако, если подобный случай будет зафиксирован, тогда водителя будут ждать санкции.

"Если водитель отвлекается, это угрожает безопасности пассажира, конечно, он будет подвергаться штрафу. За обоснованные жалобы водитель штрафуется на две тысячи рублей", – рассказала Анна Лебедева.

В пресс-службе каршеринговой компании "ДелиМобиль" рассказали, что в машинах установлены системы контроля скоростного режима и резких маневров. В случае несоблюдения правил водителю приходит письмо с уведомлением об отстранении от поездок. Однако просмотр видео через планшеты во время вождения пока проконтролировать не так просто. Ранее в качестве пилотного проекта в салоне автомобилей устанавливали камеры видеонаблюдения, однако эта практика осталась в прошлом.

"Все, что сейчас происходит в салоне, мы можем проконтролировать только на основании фотографий пассажиров, присланных нам. Например, если водитель курил", – пояснили в пресс-службе.

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Юлия Шаркова