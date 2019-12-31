Эксперт рассказал, как бороться с теми, кто злоупотребляет "аварийкой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью Москве 24 оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о том, чтобы штрафовать водителей, которые неправомерно используют аварийную систему. По его словам, в этом вопросе все достаточно однозначно.

"Если вы действительно сломались, например, в автоматическом режиме, вас могут оштрафовать, и никто вашу "аварийку" даже не заметит. А если вы встали вторым рядом, то вы заплатите штраф за это. Если вы нарушите разметку, вы также будете оштрафованы", – сказал эксперт.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Если человеку, который включил "аварийку", нужна помощь, то инспектор должен ему помочь. А если человек действительно нарушил правила и встал вторым рядом, отойдя при этом в магазин, например, то он должен быть оштрафован.

Хайцеэр напомнил, что если вы видите нарушение, связанное с неправомерным использованием аварийной системой, то нужно вызвать ДПС либо самому снять происходящее на камеру, сейчас такие меры возможно предпринять. Также человек может послать СМС с фотографией нарушения в дорожную инспекцию и доложить о том, что дорожное движение встало по такой-то причине.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать тех, кто провоцирует пробки. В частности, он указал на водителей, "злоупотребляющих "аварийкой".

С такой просьбой он обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову, передает РИА Новости. В письме Милонов заявил, что ситуация на российских дорогах усложнилась. Депутат связал это с ростом количества автомобилей и развитием сервисов и служб, которые используют автотранспорт.

При этом он отметил, что "в крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки".

"Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам", – говорится в письме. Это снижает пропускную способность загруженных дорог, добавил депутат.

Помимо этого, Милонов призвал ввести отдельных меры для виновников преднамеренного ограничения движения, в том числе имея в виду блогеров. Ранее суд оштрафовал рэпера Григория Зирояна, который остановил движение по Новому Арбату ради съемок своего клипа, на 20 тысяч рублей.



