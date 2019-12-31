Милонов предложил наказывать злоупотребляющих "аварийкой" водителей

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил штрафовать тех, кто провоцирует пробки. В частности, он указал на водителей, "злоупотребляющих "аварийкой".

С такой просьбой он обратился к главе ГИБДД Михаилу Черникову, передает РИА Новости. В письме Милонов заявил, что ситуация на российских дорогах усложнилась. Депутат связал это с ростом количества автомобилей и развитием сервисов и служб, которые используют автотранспорт.

При этом он отметил, что "в крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки".

"Другими словами, автовладельцы злоупотребляют "аварийкой" и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам", – говорится в письме. В свою очередь, это снижает пропускную способность загруженных дорог, добавил депутат.

Помимо этого, Милонов призвал ввести отдельных меры для виновников преднамеренного ограничения движения, в том числе имея в виду блогеров. Ранее суд оштрафовал рэпера Григория Зирояна, который остановил движение по Новому Арбату ради съемок своего клипа, на 20 тысяч рублей.