Блогер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа

Фото: скриншот телеканала Москва 24

ГИБДД Москвы проверяет информацию о перекрытии улицы Новый Арбат для съемок клипа. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ранее блогер Давид Манукян (@dava_m) опубликовал в Instagram видео съемок клипа на Новом Арбате. На кадрах молодой человек и девушка идут по проезжей части, мешая движению транспорта. ГИБДД пытается установить личности граждан, запечатленных на видео.

В середине октября 2018 года жена депутата из Щелково перекрыла две полосы на МКАД ради съемок клипа.

