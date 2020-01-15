Водитель сбил ребенка на набережной в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель внедорожника сбил ребенка на набережной Тараса Шевченко в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что в результате наезда автомобиля марки Range Rover ребенок получил травмы.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин, которое произошло на 31-м километре федеральной трассы М9 "Балтия" в Подмосковье.

В понедельник, 13 января, в Москве водитель Land Cruiser столкнулся с автомобилем скорой помощи. Авария произошла на улице Каретный ряд. О пострадавших в результате аварии не сообщалось.

