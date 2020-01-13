Водитель автомобиля сбил двух пожилых людей на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Обручевском районе столицы водитель автомобиля сбил двух пожилых людей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Водитель сбил пожилых мужчину и женщину. Оба они находятся в тяжелом состоянии, виновник ДТП не покинул место происшествия", – заявили информационному агентству в правоохранительных органах.

Источник подчеркнул, что пострадавших осматривают медики.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД уточнили, что авария произошла в районе дома 11 на улице Воронцовские Пруды.

В понедельник, 13 января, в Москве столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Land Cruiser. Авария произошла на улице Каретный ряд. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

