Три человека пострадали в аварии с грузовиком и легковушкой в районе Очаково-Матвеевское

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека пострадали в ДТП с участием двух автомобилей на западе Москвы. Уточняется, что столкновение произошло в районе Очаково-Матвеевское. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на управление ГИБДД по столице.

"Произошло столкновение грузового и легкового автомобилей по адресу: Очаковское шоссе возле дома 26", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в аварии пострадали три человека.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее два человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковушкой. Авария произошла в Подольске на Индустриальной улице.