Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами под Тулой

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В Тульской области произошла авария с участием грузовика, двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент случился на 173-м километре трассы М-4 на участке в сторону южного направления.

"Столкнулись два пассажирских автобуса, грузовик МАН и ВАЗ-2110", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Об их состоянии не сообщатся.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области. Известно, что пассажирами автобуса были украинцы.