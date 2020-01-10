Водитель скорой помощи пострадал в ДТП на севере Москвы

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Авария с участием двух автомобилей и кареты скорой помощи произошла на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по столице.

Авария произошла на Бутырской улице в районе дома 21. Собеседник агентства рассказал, что в результате столкновения пострадал водитель скорой помощи.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что участниками аварии также стали автомобили Jaguar и Mercedes.

Ранее в городском округе Домодедово произошло ДТП с участием маршрутного такси. В результате аварии пострадали три человека, все они получили телесные повреждения.

