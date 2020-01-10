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Москва 24

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Происшествия

06:27

Автобус врезался в фуру в Хабаровске, есть пострадавшие

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус врезался в припаркованную на обочине фуру в Хабаровске. В результате аварии пострадали 8 человек. Об этом передает пресс-служба УМВД России по региону.

"В Железнодорожном районе водитель, перевозивший работников одного из предприятий, совершил столкновение с припаркованной на обочине фурой. В результате ДТП травмы, не угрожающие жизни и здоровью, получили семь пассажиров. Водитель тоже получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Известно, что пострадавшие были переданы медикам в местные больницы. Им оказана вся необходимая помощь. На данный момент здоровью пострадавших ничего не угрожает.

В полиции добавили, что водитель автобуса в момент аварии пребывал в трезвом состоянии. Это показало медицинское освидетельствование. В кабине грузовика во время столкновения было пусто.

Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего проводится проверка. Ведется установка всех обстоятельств ДТП.

Ранее водитель сбил оформлявших ДТП людей под Воронежом. В результате аварии погиб один человек. Инспектор ГИБДД и еще один пострадавший получили травмы различной степени тяжести.

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