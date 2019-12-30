Грузовик насмерть сбил ребенка в Котельниках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пятилетняя девочка погибла и 1,5-годовалая пострадала при наезде грузовика на пешеходном переходе в Котельниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

"В микрорайоне Белая Дача на пешеходном переходе в районе дома 13 водитель КамАЗа совершил наезд на детей. В результате пятилетняя девочка погибла, 1,5-годовалая получила травмы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на западе столицы водитель иномарки сбил женщину и двух ее дочерей. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе. Инцидент произошел 29 декабря на улице Базовой. Пострадавшие получили травмы головы и переломы, их госпитализировали.

В начале декабря водитель Lada сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде. Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 18:30 на улице Каменке. Автомобиль наехал на женщину и двоих детей, движение на участке затруднено. Один из сбитых на пешеходном переходе в Зеленограде детей скончался по дороге в больницу.

