Водитель сбил женщину с детьми на переходе в Зеленограде

Водитель Lada сбил троих человек на нерегулируемом пешеходном переходе в Зеленограде, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло около 18:30 на улице Каменке. Автомобиль наехал на женщину и двоих детей, движение на участке затруднено.

Один из сбитых на пешеходном переходе в Зеленограде детей скончался по дороге в больницу. Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, женщина и второй ребенок госпитализированы. Сам водитель на месте, с ним работают сотрудники ГИБДД.

По факту аварии началась проверка.

В ноябре на севере Москвы водитель иномарки сбил ребенка. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего госпитализировали с незначительными травмами. По факту происшествия организовали проверку.