СК проводит проверку после наезда автомобиля на детей в центре Москвы

Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту ДТП в центре Москвы, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 5 ноября возле жилого дома в Шмитовском проезде в Москве автомобиль совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2010 года рождения", – передает Агентство "Москва" слова Ивановой.

Дети находятся в больнице и проходят обследование. По предварительным данным, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что водитель сбил двоих детей на нерегулируемом пешеходном переходе.

