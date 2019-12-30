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Москва 24

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Происшествия

08:51

Водитель иномарки сбил трех человек на переходе на западе столицы

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На западе столицы водитель иномарки сбил женщину и двух ее дочерей. Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Вечером 29 декабря на улице Базовой, доме 2 водитель автомобиля Opel Astra на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на гражданку 1982 года рождения и двух ее дочерей, учениц 1 и 9 классов школы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие получили травмы головы и переломы, их госпитализировали.

Уточняется, что за рулем автомобиля находился неработающий мужчина 1993 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Москве автомобиль сбил пешеходов на тротуаре. Из-за высокой скорости машина пролетела еще несколько метров и врезалась в вестибюль станции МЦК "Окружная".

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