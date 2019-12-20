В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости

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Правкомиссия поддержала снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом рассказал вице-премьер Максим Акимов, сообщает ТАСС.

По его словам, ни в одной "цивилизованной" стране нет такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости. При этом снижение будет происходить постепенно, в режиме пилотных зон.

"Возможно, мы внесем предложение о том, что такое право будет предоставлено либо городам федерального значения, либо миллионщикам, либо столицам субъектов, а может быть, всем городским поселениям, право понижать такой скоростной порог для отдельных скоростных режимов", – отметил премьер.

Он добавил, что подобная мера позволит спасти более 1,6 тысячи жизней в год. "Вот это цена вопроса, когда мы говорим о том, какие мы получим эффекты", – подчеркнул Акимов.

При этом, точность показаний приборов в автомобиле и точность работы камер "позволяют с совсем небольшой погрешностью наказывать водителя за превышение скоростного порога", заключил вице-премьер.

В начале декабря премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству и МВД проанализировать вопрос о сохранении нештрафуемого порога. По мнению премьера, снижение нештрафуемого порога может стать поводом для того, чтобы штрафовать больше людей. Он добавил, что иногда превышения скорости не видно даже на спидометре.



Медведев поручил обдумать штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется. В Минтрансе в апреле заявляли, что поддерживают установление административного штрафа в 500 рублей за такое нарушение. Помимо этого, Госавтоинспекция предлагала поднять штраф за превышение скоростного режима на 20–40 километров в час с 500 до 3 тысяч рублей и лишить систематических нарушителей возможности оплатить штраф со скидкой.

Там же выступали за снижение на 20 километров в час порога максимальной скорости для автомобилистов, перевозящих детей. Глава ГИБДД Михаил Черников также считает необходимым наклеивать на машины специальные знаки, оповещающие о том, что внутри находится ребенок.

По данным Центра организации дорожного движения. С начала года только в Москве произошло 303 аварии из-за превышения скорости. Жертвами этих ДТП стали 35 человек, более 400 – получили ранения.

Ранее ГИБДД уже озвучивало планы поднять штрафы за скорость в 6 раз. Таким образом, вместо стандартных 500 рублей за небольшое превышение – придется заплатить уже 3 тысячи. Для большей части россиян даже 500 рублей – серьезная сумма, считают специалисты.

Разгорелась дискуссия и по поводу возвращения нештрафуемого порога в 10 километров в час. Многие специалисты поддерживают это предложение. Однако отмечают, что прежде необходимо привести в порядок знаки на дорогах, которые регулируют скоростной режим.

