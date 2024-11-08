08 ноября, 22:46Экономика
Стоимость биткойна поднялась до 77 тыс долларов
Фото: depositphoto/ulchik74
Стоимость биткойна выросла до 77 тысяч долларов. Таким образом цена криптовалюты обновила исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance.
При этом по состоянию на 22:20 по московскому времени стоимость биткойна замедлила рост. Показатель зафиксировался на уровне 76,878 тысячи долларов.
Прошлый рекорд стоимости биткоина был побит 6 ноября. В тот раз цена криптовалюты превысила 76 тысяч долларов.
В те сутки стоимость биткоина начала стремительно расти на фоне проходивших в США президентских выборов. Криптовалюта обновляла исторический максимум дважды за день.