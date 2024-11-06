06 ноября, 23:35Экономика
Стоимость биткоина превысила исторические 76 тысяч долларов
Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Цена биткоина достигла новой исторической отметки, превысив 76 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По данным портала на 23:17 по московскому времени, стоимость криптовалюты оценивалась в 76 120 долларов. На данный момент биткоин уже немного упал в цене и торгуется по 75 989 долларов.
За прошедшие сутки стоимость биткоина начала стремительно расти на фоне проходивших в США президентских выборов. Так, криптовалюта дважды за день обновляла исторический максимум.
Держателям биткоина стоит сохранять и по возможности докупать его, посоветовал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. По его словам, многие факторы предрекают дальнейшее подорожание криптовалюты.
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