Депутат Аксаков: биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

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Биткоины можно будет обменять на цифровые рубли в РФ в ближайшем будущем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткоином, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровую рубль свой биткоин", – цитирует его ТАСС.

По мнению парламентария, с возникновением такого механизма обмена может исчезнуть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж.

В мае Денис Мантуров уверял, что в России обязательно легализуют криптовалюту. Он отмечал, что оборот криптовалюты должен быть легальным, корректным и соответствовать правилам, которые будут сформулированы.

Между тем глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила внедрение цифрового рубля с июля 2025 года. У этой валюты есть явные преимущества – бесплатные переводы для граждан и более низкие комиссии, чем по картам, для бизнеса, указала она.

