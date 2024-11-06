Эксперт Голубовский посоветовал сохранять и докупать биткоины

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Держателям биткоина стоит сохранять и по возможности докупать его. Об этом заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, сообщает телеканал "360".

Как считает аналитик, у биткоина было две основные причины для роста, в числе которых оказалось обещание кандидата в президенты США Дональда Трампа содействовать криптовалюте.

В части технических причин эксперт отметил то, что хешрейт биткоина значительно вырос.

"Это всегда опережающий индикатор его роста. С точки зрения теханализа он достаточно долго был в боковом тренде и из него должен был выходить вверх. Биткоин сейчас 74 тысячи (долларов за один. – Прим. ред.) пробьет и уйдет куда-нибудь выше 100, скорее всего", – сказал Голубовский.

Он рекомендовал держателям биткоина не продавать его, так как многие факторы предрекают дальнейшее подорожание. При этом, отметил эксперт, курс рубля к доллару от выборов сильно не изменится.

"Потому что рубль сейчас – это не конвертируемая по капитальным операциям валюта, поэтому его курс определяется только торговым балансом", – пояснил Голубовский.

Ранее Трамп объявил о своей политической победе, назвав себя 47-м президентом Штатов. Он считает, что на выборах наберет свыше 315 голосов выборщиков на фоне 270, необходимых для избрания.

При этом на фоне президентских выборов в США курс биткоина стал стремительно расти, достигнув 74 300 долларов к 6 часам по московскому времени. Позже курс биткоина поднялся выше 75 тысяч долларов, увеличившись на 9,34%.

Между тем еще день назад стоимость единицы криптовалюты оценивалась в примерно 69 400 долларов.