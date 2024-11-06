06 ноября, 06:32Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне выборов в США
Фото: depositphotos/sergey.kot.gmail.com
Стоимость биткоина достигла исторического максимума на фоне проходящих в США президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По данным на 06:15 по Москве, цена биткоина превышала 74,3 тысячи долларов. Вместе с тем сразу после этого стоимость криптовалюты снизилась до уровня в 73,7 тысячи долларов.
С ноября майнинг криптовалют стал легализован в России, согласно указу Владимира Путина. В законе устанавливаются правила осуществления соответствующей деятельности. К примеру, заниматься ею смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые входят в реестр Минцифры РФ.
Президент отмечал, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. По его словам, это связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири.
Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России