Стоимость биткоина обновила исторический максимум на фоне выборов в США

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Стоимость биткоина достигла исторического максимума на фоне проходящих в США президентских выборов. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 06:15 по Москве, цена биткоина превышала 74,3 тысячи долларов. Вместе с тем сразу после этого стоимость криптовалюты снизилась до уровня в 73,7 тысячи долларов.

С ноября майнинг криптовалют стал легализован в России, согласно указу Владимира Путина. В законе устанавливаются правила осуществления соответствующей деятельности. К примеру, заниматься ею смогут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), которые входят в реестр Минцифры РФ.

Президент отмечал, что Россия уже является одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. По его словам, это связано это с профицитом энергетических мощностей в Сибири.