Экономист Бархота: легализация майнинга в РФ не повлияет на стоимость биткоина

Фото: depositphotos/mozakim

Легализация майнинга криптовалюты в РФ не повлияет на стоимость биткоина. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

В последнее время наблюдаются сильные колебания стоимости биткоина. В частности, по данным торгов на бирже Binance, 5 августа его цена упала на 17%. Таким образом, цифровая валюта опустилась ниже 50 тысяч долларов впервые с 14 февраля.

Андрей Бархота отметил, что особенность криптовалюты состоит в том, что она не привязана ни к золоту, ни к реальным деньгам.

"Она в какой-то степени изолирована от всех возможных реальных активов. Приращение объема криптовалюты, в частности биткоина, происходит путем их генерации вычислительными мощностями", – указал специалист.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация с биткоином связана с продажей цифровой валюты и деятельностью спекулянтов.

"Падение курса или его взлет объясняется валом операций – резкой продажей криптовалюты или ее покупкой. Надо понимать, что цифровая валюта может использоваться для спекуляций: фактически инвесторы часто любят приобретать, а потом продавать", – пояснил экономист.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если акции торгуются на бирже и происходит резкое колебание котировок, то биржа закрывается, останавливает свою работу. В криптовалютной системе такого не предусмотрено. Поэтому, когда спекулянты резко выходят и сокращают свои позиции в криптовалюте, возникает резкий скачок курса.

Андрей Бархота напомнил, что недавно Совет Федерации одобрил закон, который позволяет легализовать с ноября 2024 года майнинг криптовалют в России.

"После введения санкций на Московской бирже были остановлены торги валютой, создался ряд проблем для расчетов с помощью обычных классических иностранных валют, потому что конвертация стала еще более затруднительной. Поэтому, чтобы обеспечить бесперебойность расчетов, было принято решение вовлечь криптовалюты", – считает Бархота.

Вместе с тем экономист считает, что легализация не окажет влияния на стоимость биткоина, так как "рынок огромный".



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Оборот биткоинов в день и неделю составляет сотни миллиардов долларов. Если представить, что на этом рынке будет Россия, будет майнинг и оборот, все равно это не очень большая доля. Поэтому, скорее всего, на курс биткоина наше присутствие не окажет влияния.

Вместе с тем эксперт не исключил, что в будущем РФ может создать свою криптовалюту:

"Я предполагаю, что закон о легализации майнинга нас приведет в конце концов к производству собственной крипты. Она будет во многом суверенной, и ее можно будет использовать для расчетов с поставщиками и подрядчиками во внешнеэкономической деятельности. Биткоин может быть мы и не будем использовать", – заключил экономист.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти РФ занимаются проработкой вопроса по тарифам и налогам для майнинга криптовалют. По словам главы государства, добыча цифровой валюты может привести к росту потребления электроэнергии. Он указал, что ежегодно на эти цели в РФ расходуется 16 миллиардов киловатт-часов, то есть почти 1,5% общего потребления электроэнергии в стране.