Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России

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Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях закон, легализующий майнинг криптовалют на территории России.

В качестве инициаторов документа выступила группа депутатов, которую возглавил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ был внесен в Думу в ноябре 2022 года. Его доработанную версию парламентарии внесли в ГД в апреле 2024 года.

Уже в июле того же года Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Документ предполагал, что требования к деятельности физических и юридических лиц по добыче цифровой валюты будут устанавливаться правительством России после согласования с Центробанком. При этом следить за исполнением требований будет Минцифры.

Заниматься майнингом в РФ смогут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в соответствующий реестр. Кроме того, право на это получат физлица, которые не превышают установленные правительством России лимиты энергопотребления.

В проекте также были расписаны меры, направленные на контроль за оборотом цифровой валюты. Они призваны снизить риски нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений. Вместе с тем закон сохраняет возможность реализации цифровой валюты без использования российской информационной инфраструктуры.

Между тем в России предложили использовать навоз для майнинга криптовалют. Это объясняется тем, что его разложение бактериями может генерировать электроэнергетический профицит для добычи цифровой валюты. По мнению ученых, при переработке органических отходов выделяется газ, который можно преобразовать в электрическую энергию.

