ГД приняла в I чтении позволяющий легализовать в РФ майнинг криптовалют проект

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий легализовать в России майнинг криптовалют.

Авторами документа стала группа депутатов во главе с председателем комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Изначально инициативу внесли на рассмотрение в ноябре 2022 года. После этого ее доработали и повторно внесли в Госдуму в апреле 2024-го.

Документом предполагается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством России по согласованию с Центробанком. При этом следить за исполнением требований будет Минцифры.

Осуществлять майнинг на территории РФ смогут только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Такое право также получат физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления.

Помимо этого, в проекте расписаны меры по контролю за оборотом цифровой валюты, которые помогут снизить риски нелегальной майнинговой деятельности и связанных с ней правонарушений. Для этого майнеры будут обязаны предоставлять в уполномоченный правительством орган информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах.

В свою очередь, Росфинмониторинг будет вести перечень последних, операции по которым могли совершаться в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

Законопроект также предусматривает возможность реализации цифровой валюты, полученной в результате майнинга, без использования российской информационной инфраструктуры. Одновременно с этим установится запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров в целях организации выпуска и обращения цифровой валюты.

Также кабмин РФ установит запрет на майнинговую деятельность в отдельных субъектах России или на определенных их территориях. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Накануне в России предложили использовать навоз для майнинга криптовалют, так как его переработка при помощи сжигания и разложения бактериями может генерировать электроэнергетический профицит для майнинга. По мнению ученых, во время переработки органических отходов выделяется газ, который можно преобразовать в электрическую энергию.

Таким образом, добыча криптовалют позволит не только окупить расходы на покупку и эксплуатацию утилизационного оборудования, но и делать инвестиции в цифровые финансовые активы.