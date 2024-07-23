В РАНХиГС предложили использовать газ от переработки навоза для майнинга

Фото: 123RF/kall1st0

Переработка навоза при помощи сжигания и разложения бактериями может генерировать электроэнергетический профицит для майнинга криптовалют. Об этом "Газете.ру" заявили в РАНХиГС со ссылкой на исследование Лаборатории исследований проблем устойчивого развития ИПЭИ Президентской академии.

Ученые рассказали, что во время переработки органических отходов выделяется газ, который можно преобразовать в электрическую энергию. Частично ее можно использовать для нужд предприятия, однако останется еще значительная часть, которая, как правило, не приносит пользу. Этот остаток исследователи предлагают расходовать на майнинговые фермы.

Автор исследования Содном Будатаров указал, что добыча криптовалют позволит не только окупить расходы на покупку и эксплуатацию утилизационного оборудования, но и делать инвестиции в цифровые финансовые активы. Также, считает он, криптовалюты могут использоваться в качестве средства платежа во внешнеторговых операциях – особенно в условиях давления от санкций и невозможности продать или купить оборудование и товары в других странах.

Будатаров отметил, что создание инфраструктуры для такого майнинга нужно начинать со свиноводческих и птицеводческих фабрик, где в большом количестве образуется масса отходов или побочных продуктов.

Предварительные расчеты по комплексу, рассчитанному на переработку 600 тонн навоза в сутки, показывают, что ожидаемый выход газа составит около 9,8 миллиона кубических метров в год. При использовании для производства электрической и тепловой энергии на когенерационной установке будет получено 2 470,5 киловатта электрической мощности и 2 711,5 киловатта тепловой мощности.

Будатаров объяснил, что экономическая целесообразность зеленого майнинга в том, что себестоимость производства одного киловатт-час ниже, чем от обычной "розетки", или как минимум равна ей. Расчетный срок окупаемости зеленого майнинга составит от 1,5 до 3 лет, уточнил он.

В связи с этим в РАНХиГС предложили дополнить законопроект о майнинге, который уже находится на рассмотрении в ГД, положениями, легализирующими деятельность предприятий по добыче криптовалют на основе электричества, получаемого от переработки отходов.

Ранее сообщалось, что власти РФ прорабатывают решение по тарифам и налогам, касающихся майнинга криптовалют. Владимир Путин указал на риски, связанные с ростом потребления электричества при добыче криптовалют. По его словам, необходимо принять правильные решения, в том числе системные, на уровне Федерального закона.