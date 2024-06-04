04 июня, 12:45Экономика
Минфин РФ поддержал идею об официальном признании майнинга
Минфин России поддержал идею об официальном признании майнинга, то есть добычи криптовалюты. Ведомство предложило присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Таким образом, изменится вся отрасль, – от лицензирования, страховых тарифов до возможных государственных льгот.
Зачем государству нужно официально признавать майнинг? Как на данный момент регулируется добыча криптовалют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.