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04 июня, 12:45

Экономика

Минфин РФ поддержал идею об официальном признании майнинга

Минфин РФ поддержал идею об официальном признании майнинга

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Минфин России поддержал идею об официальном признании майнинга, то есть добычи криптовалюты. Ведомство предложило присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Таким образом, изменится вся отрасль, – от лицензирования, страховых тарифов до возможных государственных льгот.

Зачем государству нужно официально признавать майнинг? Как на данный момент регулируется добыча криптовалют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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