Минфин РФ поддержал идею об официальном признании майнинга

Минфин России поддержал идею об официальном признании майнинга, то есть добычи криптовалюты. Ведомство предложило присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Таким образом, изменится вся отрасль, – от лицензирования, страховых тарифов до возможных государственных льгот.

Зачем государству нужно официально признавать майнинг? Как на данный момент регулируется добыча криптовалют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.