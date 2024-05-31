Оборот пищевой промышленности Москвы в первом квартале 2024 года вырос почти на 11%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – марте этого года вырос на 10,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сейчас он составляет 186,8 миллиарда рублей, заявила заммэра, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она рассказала, что пищевая промышленность в Москве активно развивается, наращивает производство, обеспечивает продукцией жителей города и поставляет ее в другие регионы России. Из полученных 186,8 миллиарда рублей 41,3 миллиарда рублей приходится на мясоперерабатывающие предприятия, 28 миллиардов рублей – на производителей молочной продукции, 25,8 миллиарда рублей – на предприятия по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, указала Багреева.

На Москву приходится 6,3% общего оборота пищевой промышленности в стране. Лидерами роста в первом квартале этого года стали мукомольные заводы и производители круп: их оборот вырос на 82% – до 3,5 миллиарда рублей. Предприятия по производству напитков увеличили оборот на 48% – до 16,7 миллиарда рублей, молочной продукции – на 29%, хлебобулочных изделий – на 22%, добавила заммэра.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что промышленным предприятиям окажут дополнительную поддержку. По его словам, Московскому фонду поддержки из бюджета города выделено порядка 400 миллионов рублей, которые поспособствуют привлечению примерно 2,5 миллиарда инвестиций для переоборудования столичных заводов.