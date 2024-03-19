Курс биткоина резко упал на криптобирже BitMEX

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Курс биткоина в ночь на 19 марта рухнул на криптобирже BitMEX до 8 900 долларов. Об этом сообщает РБК.

"По заявлению BitMEX, причиной падения стали крупные ордера на продажу первой криптовалюты. Биржа проводит расследование инцидента", – сказано в тексте.

При этом, по информации издания, курс биткоина уже стабилизировался, и по состоянию на 10:10 по московскому времени 19 марта на криптобирже его стоимость снова достигла более 60 тысяч долларов.

Ранее стоимость биткоина превысила показатель в 71 тысячу долларов, обновив исторический максимум. При этом на следующий день он вырос в ходе торгов уже до 73 тысяч долларов, снова превысив рекордные показатели.



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