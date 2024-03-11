11 марта, 10:39Экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Фото: depositphotos/KostyaKlimenko
Стоимость биткоина превысила показатель в 71 тысячу долларов, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
В 10:36 по московскому времени криптовалюта торговалась на бирже по 71,150 тысячи долларов. Спустя пять минут приобрести биткоин можно было за 71,250 тысячи долларов.
До этого биткоин, превысив 69 тысяч долларов, резко упал в цене. Скачок был зафиксирован на бирже после полудня 5 марта. Однако ближе к ночи стоимость криптовалюты опустилась до 60 тысяч долларов.
Между тем в Центробанке РФ ранее заявили, что не рассматривают криптовалюту в качестве расчетной единицы в стране. Там пояснили, что инвестирование допустимо, однако оно несет под собой высокие риски.
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