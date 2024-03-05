Цена биткоина превысила 68 тысяч долларов

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Стоимость биткоина поднялась выше 68 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

По состоянию на 02:13 по московскому времени, цена биткоина составляла 68,571 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.

До этого директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее.