02:22Экономика
Цена биткоина превысила 68 тысяч долларов
Фото: depositphotos/aa-w
Стоимость биткоина поднялась выше 68 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По состоянию на 02:13 по московскому времени, цена биткоина составляла 68,571 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, что позволит крупным инвесторам легально покупать криптовалюту.
До этого директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее.
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