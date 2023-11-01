В Росфинмониторинге призвали ускорить регулирование криптовалюты

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Решение о регулировании криптовалюты, которое обсуждалось в Минфине России и Центробанке, необходимо принимать быстрее. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

"Уже знаем, как будем работать и если расчеты криптовалютой легализуют, и если их полностью запретят. Но нам нужно понимать правила игры", – заявил он.

При этом директор Росфинмониторинга подчеркнул, что в настоящее время криптовалютой много пользуются и наркоторговцы, и террористы, и коррупционеры. Более того, число операций в этом эквиваленте увеличивается, заключил он.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что его ведомство и Центробанк РФ продолжают вести дискуссии по криптовалютам, однако к единой позиции пока прийти не удалось. Руководитель ведомства уверен, что регулирование сегмента будет способствовать развитию рынка.

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