Минфин РФ сообщил о продолжении дискуссий по криптовалютам

Фото: depositphotos/KostyaKlimenko

Минфин РФ и Центробанк продолжают вести дискуссии по криптовалютам, к единой позиции пока прийти не удалось, отметил глава министерства Антон Силуанов.

"У нас до сих пор есть разные позиции. Это факт – крипта, она присутствует. Производится куча транзакций постоянно каждый день. Но не регулировать это, на наш взгляд, неправильно. Мы считаем, что законодательно нужно что-то запретить, <...> но что-то нужно и легализовать", – цитирует его ТАСС.

Руководитель ведомства уверен, что регулирование сегмента будет способствовать развитию рынка.

Ранее добычу криптовалют предложили признать в России экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он добавил, что инициативу уже направили на согласование в правительство, документ могут принять уже в осеннюю сессию.

До этого Силуанов прокомментировал идею внедрения цифрового рубля. По его мнению, это перспективное направление, которое позволит повысить надежность национальной валюты.



"Московский патруль": сотрудники call-центра похитили криптовалюту на 30 миллионов рублей