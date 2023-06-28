Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием средств

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Верховный суд России согласился с прокуратурой, признав, что перевод биткоинов с виртуального на банковский счет с конвертацией в рубли можно считать легализацией преступных доходов, сообщает РБК со ссылкой на РАПСИ.

Суд пересмотрел приговор первой инстанции в отношении фигуранта, признанного виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправданного по делу о легализации биткоинов.

Фигурант, чье имя не называется, хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон. Покупатели оплачивали его товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы.

Сперва суд решил, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем. Однако прокуратура обжаловала это решение.

Как считают в надзорном ведомстве, фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, придавая их владению правомерный вид. Таким образом, он вывел в легальный оборот более восьми миллионов рублей. При этом он пользовался технологиями, позволившими избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

В Высшей инстанции заявили, что финансовые операции обвиняемого маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения. В Верховном суде заявили, что ответственность за легализацию преступных доходов наступает "при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом". Уголовное дело направили на новое рассмотрение.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что внедрение цифрового рубля является перспективным направлением работы, оно позволит повысить надежность национальной валюты.

Глава Минфина объяснил, что цифровой рубль можно будет использовать, например, для сбережений. Дело в том, что если хранить деньги в банке, то при его банкротстве часть средств можно потерять. А надежность цифрового рубля обеспечена Центробанком, который его выпускает.



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