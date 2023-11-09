Центробанк и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют

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Центральный банк РФ и Минфин в рамках дискуссии по регулированию криптовалюты смогли прийти к единой позиции, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"У нас с Минфином в принципе по криптовалюте было много споров, но на эту тему, мы, кажется, договорились, и здесь не должно быть вопросов с нашей стороны", – передает ТАСС ее слова.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что регулирование криптовалюты будет способствовать развитию рынка. Он рассказал о дискуссии по данному вопросу, которую его ведомство вело с Центробанком.

В свою очередь, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин призвал ускорить регулирование криптовалюты. Он объяснил, что участникам рынка необходимо понимать правила игры.

До этого добычу криптовалют предложили признать в России экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).



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