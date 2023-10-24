Стоимость биткоина поднялась выше 35 тысяч долларов

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Курс биткоина в ходе торговой сессии к утру 24 октября поднимался выше 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 05:26 по московскому времени, стоимость биткоина выросла до 35 141 долларов. Тем не менее после резкого скачка роста курс биткоина начал снижаться и на 05:36 по Москве он торговался на уровне 34 625 долларов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что призовые вознаграждения участникам "Игр будущего" могут выплатить в криптовалюте. По его словам, такое новшество нужно, чтобы избежать возможных санкций для участников соревнований.

До этого сообщалось, что в России могут повысить с 600 тысяч до 1 миллиона рублей лимиты на остаток средств на электронных кошельках и на максимальный размер перевода с них для граждан, которые прошли полную идентификацию.