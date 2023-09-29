Центробанк расширит пилотный проект по цифровому рублю в 2024 году

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Центробанк РФ в 2024 году планирует расширить пилотный проект по цифровому рублю. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Готовимся к расширению пилота в следующем году, будут новые участники, новые клиенты, в том числе и переводы между юридическими лицами", – цитирует ее РИА Новости.

Пилотный проект цифрового рубля запустили в стране 15 августа. В первую группу, успешно протестировавшую новую валюту, вошли банк "Дом.рф", Ингосстрах банк, ВТБ, ГПБ, Киви банк, банк "Ак Барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и ТКБ банк.

К 1 сентября все перечисленные банки совершили несколько тысяч реальных операций с цифровым рублем. Как сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, кредитные организации уже предлагают клиентам услуги по открытию цифровых кошельков и проведение операций с валютой.



Банк России начнет тестировать реальные операции с цифровыми рублями с 15 августа