Центробанк РФ утвердил логотип цифрового рубля

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Совет директоров Центробанка РФ одобрил логотип цифрового рубля, который состоит из двух связанных между собой элементов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, валюта сочетает в себе знак рубля и обрамляющие его окружности в форме традиционной монеты. Также один из элементов повторяет форму, которая перекликается с логотипом ЦБ.

Регулятор уточнил, что его интегрируют в мобильные приложения банков, в которых граждане смогут открывать кошельки и проводить операции с цифровой валютой. Основными цветами логотипа являются кораллово-алый и белый.

"Цифровой рубль – это третья форма национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он станет еще одним средством платежей и переводов", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который станет третьей формой российской национальной валюты. За исключением ряда положений, документ вступил в силу с 1 августа.

В свою очередь, первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова выразила уверенность в том, что цифровой рубль откроет новые возможности для граждан и бизнеса, поскольку благодаря ему комиссии за операции станут меньше или вовсе исчезнут. Она напомнила, что сейчас для переводов между счетами без комиссии существуют определенные лимиты.

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