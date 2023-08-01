В Центробанке РФ рассказали о преимуществах внедрения цифрового рубля

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Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова считает, что цифровой рубль откроет новые возможности для граждан и бизнеса, поскольку благодаря ему комиссии за операции станут меньше или вовсе исчезнут. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В основном мы сейчас пользуемся безналичными средствами. <...> С одной стороны, удобно, с другой – за такие переводы иногда приходится платить и немало. <...> Крайне важно иметь цифровой платежный инструмент, которым по аналогии с наличными можно осуществлять платежи без комиссии", – сказала Скоробогатова в беседе с изданием.

Она напомнила, что сейчас для переводов между счетами без комиссии существуют определенные лимиты. В случае же с цифровым рублем владельцы электронных кошельков смогут бесплатно переводить друг другу средства в пределах имеющейся суммы. Пополнять кошелек можно будет не более чем на 300 тысяч рублей в месяц, но никто не запрещает пользоваться деньгами, если общая сумма средств больше.

Что касается бизнеса, то тариф за прием платежей с помощью цифровых рублей планируется установить на уровне 0,3%. Сейчас же эквайринг обходится предприятиям в 1,5–3% от суммы каждой покупки – эти деньги сразу закладываются в стоимость товара или услуги. При этом Скоробогатова уверена, что у банков останется возможность зарабатывать: они смогут предлагать клиентам инновационные продукты и сервисы.

Говоря о преимуществах цифровых рублей, представитель ЦБ заметила, что в будущем планируется создать технологию, которая позволит расплачиваться ими там, где нет интернета. Специальный офлайн-кошелек можно будет пополнить заранее, чтобы расплатиться, например, за сувенир во время турпоездки в горы.

Скоробогатова уточнила, что цифровые деньги россиян будут храниться на специальной платформе Центробанка. При этом доступ к кошельку можно будет получить напрямую из приложения любого банка. Для операций с такими рублями предусмотрена крайне высокая степень защиты, заверила представитель ЦБ. В то же время она признала, что в случае с мошенниками, использующих методы социальной инженерии, эта платежная технология, как и любые другие, не защищена.

На днях Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля, который станет третьей формой российской национальной валюты. За исключением ряда положений, документ вступает в силу с 1 августа, с этого же времени стартует эксперимент по его применению с участием некоторых банков.



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