Фото: портал мэра и правительста Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.

После внедрения цифрового рубля российская валюта будет существовать в трех видах: наличной, безналичной и цифровой.

Все операции с цифровым рублем можно будет совершать при помощи специальной платформы, оператором которой станет Банк России.

Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина анонсировала массовое внедрение цифрового рубля с 2025 года.

По словам главы ЦБ, перед началом массового внедрения валюты специалисты планируют протестировать переводы в ней между юрлицами, платежи в одно касание с помощью системы NFC, а также проверить бесперебойность и другие аспекты.

Ранее закон о внедрении цифровой валюты был принят в Госдуме и одобрен Советом Федерации.

Цифровой рубль начнут использовать в России в августе