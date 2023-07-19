Набиуллина анонсировала возможное массовое внедрение цифрового рубля в 2025 году

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Массовое внедрение цифрового рубля в РФ возможно с начала 2025 года. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на совещании Владимира Путина с правительством.

По словам главы ЦБ, перед началом массового внедрения валюты перед специалистами стоит задача протестировать переводы в ней между юрлицами, платежи в одно касание с помощью системы NFC, проверить бесперебойность и другие аспекты.

"Только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, примем решение о дополнительном масштабировании цифрового рубля. По нашей оценке, это может произойти начиная с 2025 года", – сказала Набиуллина.

Закон о внедрении цифрового рубля в российскую экономику ранее приняла Госдума. Операции с валютой будут совершаться в цифровых кошельках граждан. Цифровой рубль станет третьей валютой в дополнение к наличным и безналичным средствам.



Госдума приняла закон о цифровом рубле