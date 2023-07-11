ЦБ РФ рассказал о планах протестировать цифровые рубли на реальных операциях в августе

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Банк России планирует начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях с клиентами в августе, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ РФ.

"Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", – уточнили в пресс-службе Банка России.

Ранее Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Как следует из закона, Банк России является единственным оператором платформы цифрового рубля. При этом регулятор не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифровой валюты.

Отмечается, что нерезиденты смогут получить доступ к цифровой платформе с помощью других ее участников, которые являются уполномоченными российскими банками или иностранными банками.

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