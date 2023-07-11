Госдума РФ приняла закон о внедрении цифрового рубля

Фото: depositphotos/peshkov

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля. Соответствующая информация размещена в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Как следует из закона, Банк России является единственным оператором платформы цифрового рубля. При этом регулятор не сможет участвовать в капиталах организаций для обеспечения работы платформы цифровой валюты.

Кроме того, платформа цифрового рубля предложит открыть на ней цифровые счета вместо кошельков, говорится в документе. Такая возможность будет в том числе доступна для иностранных банков, а также пользователям-нерезидентам.

Отмечается, что нерезиденты смогут получить доступ к цифровой платформе с помощью других ее участников, которые являются уполномоченными российскими банками или иностранными банками. Кроме того, в предусмотренных случаях доступ к платформе может предоставить оператор платформы цифрового рубля.

Также, согласно закону, не допускается использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля" лицами, не являющимися оператором платформы или его участниками.

Ранее ЦБ РФ анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году. По словам представителей Банка России, россияне смогут расплачиваться цифровыми деньгами или переводить их на счета. При этом хранить в валюте накопления и получать кредиты не получится.

Силуанов заявил, что цифровой рубль будет запущен в обращение до конца года