В ГД сообщили о ведении переговоров об использовании цифрового рубля во внешних расчетах

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Цифровой рубль планируется использовать во внешних расчетах РФ, в данный момент ведутся соответствующие переговоры, заявил депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сейчас плотно работаем над цифровым рублем, и у нас есть планы запустить процесс в том числе на внешний рынок. <...> Сейчас идут переговоры о том, чтобы во внешних расчетах активно использовался цифровой рубль", – сказал он в рамках Чебоксарского экономического форума.

Депутат добавил, что достаточно спокойно отнесся к сообщениям о падении курса рубля по отношению к доллару и евро.

"Курс валюты, на мой взгляд, вполне нормальный для уровня инфляции на сегодняшний день", – пояснил Аксаков.

В России в данный момент экспорт значительно превышает импорт, это связано с перерабатывающей промышленностью. По его словам, это произошло не за счет

сырья, а в связи с поставками готовой продукции.

Ранее заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявляла, что регулятор планирует запустить операции с цифровым рублем в июле-августе этого года. Цифровой рубль, разрабатываемый Центробанком РФ, станет третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной.

Отмечалось, что цифровые рубли будут храниться в цифровых кошельках россиян и организаций. Операции с валютой будут совершаться на платформе Банка России.



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