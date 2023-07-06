Центробанк анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году

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Введение цифрового рубля в систему российской экономики может состояться в 2025–2027 годах. Об этом сообщила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова в беседе с Forbes.

Уже в 2025 году россияне смогут расплачиваться цифровыми деньгами или переводить их на счета. При этом хранить в валюте накопления и получать кредиты не получится, пояснила Скоробогатова.

Вместе с тем первый зампред ЦБ обратила внимание, что процесс масштабного внедрения цифрового рубля в экономику страны может продлиться несколько лет.

Цифровой рубль, разрабатываемый Центробанком России, станет третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Цифровые рубли будут храниться в онлайн-кошельках россиян и организаций. Операции с валютой будут совершаться на платформе ЦБ.



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