Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:17

Экономика

Центробанк анонсировал введение цифрового рубля к 2025 году

Фото: 123RF/peshkov

Введение цифрового рубля в систему российской экономики может состояться в 2025–2027 годах. Об этом сообщила первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова в беседе с Forbes.

Уже в 2025 году россияне смогут расплачиваться цифровыми деньгами или переводить их на счета. При этом хранить в валюте накопления и получать кредиты не получится, пояснила Скоробогатова.

Вместе с тем первый зампред ЦБ обратила внимание, что процесс масштабного внедрения цифрового рубля в экономику страны может продлиться несколько лет.

Цифровой рубль, разрабатываемый Центробанком России, станет третьей формой национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Цифровые рубли будут храниться в онлайн-кошельках россиян и организаций. Операции с валютой будут совершаться на платформе ЦБ.

"Деньги 24": чем цифровой рубль отличается от криптовалют

Читайте также

экономикатехнологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика