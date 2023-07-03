ЦБ РФ планирует вывести карты "Мир" в 5–6 новых стран в 2023 году

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Банк России планирует вывести карты отечественной платежной системы "Мир" в пять или шесть новых стран уже в 2023 году. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в интервью газете "Известия".

"Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир", – заявила она.

Бакина сообщила, что сейчас на Кубе настраиваются POS-терминалы и уже летом карты "Мир" будут работать по всей сети терминалов на Кубе.

Она также отметила, что Система быстрых платежей (СБП) активно развивается для международных расчетов. По ее словам, сейчас доступны переводы из России за границу, и идет работа над возможностью переводить из-за рубежа в страну.

Кроме того, пять российских банков предлагают клиентам трансграничные переводы через СБП при участии их зарубежных банков-партнеров, которых уже 14 из трех стран, рассказала Бакина.

Ранее сообщалось, что в отелях Турции стала возможна оплата через Систему быстрых платежей. Это касается также карт российских банков. Благодаря сервису SigmaPay со счета покупателя списываются рубли и переводятся продавцу на турецкую карту.



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