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Общество

"Техно": в отелях Турции стала возможна оплата через СПБ

"Техно": в отелях Турции стала возможна оплата через СПБ

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В отелях Турции стала возможна оплата через Систему быстрых платежей. Это касается также карт российских банков. Благодаря сервису SigmaPay со счета покупателя списываются рубли и переводятся продавцу на турецкую карту.

В Китае началось введение биометрической платежной системы Palm Pay. Устройство сканирует уникальные биометрические данные с ладони покупателя и автоматически списывает деньги со счета.

Компания Сбер будет возвращать деньги клиентам, которые перевели средства мошенникам. Подробности – в программе "Техно".

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