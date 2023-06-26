"Техно": в отелях Турции стала возможна оплата через СПБ

В отелях Турции стала возможна оплата через Систему быстрых платежей. Это касается также карт российских банков. Благодаря сервису SigmaPay со счета покупателя списываются рубли и переводятся продавцу на турецкую карту.

В Китае началось введение биометрической платежной системы Palm Pay. Устройство сканирует уникальные биометрические данные с ладони покупателя и автоматически списывает деньги со счета.

Компания Сбер будет возвращать деньги клиентам, которые перевели средства мошенникам. Подробности – в программе "Техно".